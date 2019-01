Koerier beroofd van bestelbus

De koerier werd zondagochtend rond 2.00 uur op de Ruiterskampweg in ‘s-Hertogenbosch klemgereden door een witte bestelbus. Ook achter zijn bus stond een auto, waarschijnlijk een zwarte Audi. Een groep mannen bedreigde hem. De ruit van zijn portier werd ingeslagen. De chauffeur werd uit de auto gehaald en zijn handen werden vastgebonden. Hij werd bedreigd met een vuurwapen of iets dat daar op leek. Uiteindelijk werd de chauffeur door de mannen gedwongen in zijn bus te stappen en reden ze samen weg. Het slachtoffer werd door de daders geschopt en is tegen zijn hoofd geslagen. Op de oprit van de A59 werd hij vervolgens uit zijn bestelbus gezet. De daders gingen er met de gestolen bus vandoor. Het voertuig werd later brandend teruggevonden aan de d’Oultremontweg in Elshout. Het slachtoffer zag kans om met hulp van voorbijgangers 112 te bellen en de politie te waarschuwen.



Onderzoek

Op de Bossche Ruiterskampweg bleef de witte bestelbus achter met een deel van de lading die bestond uit diverse pakketjes voor webshops. Vannacht hebben specialisten van de forensische opsporing uitgebreid onderzoek naar sporen gedaan op de locatie. De gestolen bestelbus die in Elshout brandend is teruggevonden, is ook in beslag genomen voor verder sporenonderzoek. In de omgeving van de diverse betrokken locaties bekijken we of bewakingscamera’s aanwezig zijn met bruikbaar beeldmateriaal en we doen onderzoek in de buurt.



Denk met ons mee

Het slachtoffer zou door een groep mannen zijn overrompeld. Ze zouden donkere kleding dragen en sommigen een bivakmuts. Ook zijn er mogelijk twee andere auto’s betrokken bij het klemrijden op de Ruiterskampweg in Den Bosch. Eén daarvan is waarschijnlijk een zwarte Audi. In Velddriel is vanmorgen een brandende zwarte Audi teruggevonden aan de Hamstraat. We onderzoeken of dit voertuig betrokken is geweest bij de beroving in Den Bosch. Kun je iets meer vertellen over de auto’s die een link hebben met deze gewelddadige beroving, heb je gezien dat de gestolen Mercedes Sprinter in Elshout werd achtergelaten, kun je iets meer vertellen over de brandende Audi in Velddriel, zijn er andere auto’s gezien bij de brandende auto in Velddriel, heb je beelden van bewakingscamera’s of ander beeldmateriaal of informatie die ons kan helpen bij het oplossen van deze zaak? Bel 0900-8844. Deel je liever informatie anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Online tippen kan ook. Vul dan onderstaand tipformulier in. Via dit formulier kun je ook je beeldmateriaal online met ons delen.