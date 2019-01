Onderzoek naar vechtende jongeren die zich tegen politie keren

Rond sluitingstijd van de horeca op de Markt in Boxtel ontstonden zondagochtend rond 2.00 uur ongeregeldheden tussen naar het leek twee groepen jongeren. Er werd over een weer geschreeuwd en er werd een rookbom in de menigte gegooid. Agenten waren op de Markt aanwezig en probeerden de angel eruit te halen. Echter op een gegeven moment keerde een groep van naar schatting zo’n honderd personen zich tegen hen. Eén agent werd van achteren vastgegrepen en een ander kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Er werd gescholden, geduwd en met vuurwerk, blikjes en etenswaren gegooid. De agenten hebben iedereen op de Markt op een zeker moment via de megafoon opgeroepen om te vertrekken. Toen het geweld niet stopte, hebben de agenten tot twee keer toe op linie, met behulp van wapenstokken en de inzet van een politiehond, iedereen van de Markt moeten verdrijven. Er werd één verdachte aangehouden voor het trappen tegen de spiegel van een politieauto. Een 19-jarige inwoner van Boxtel. Hij is verhoord op het politiebureau en tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt.



Geweld onaanvaardbaar

Ook waarnemend burgemeester Fons Naterop van Boxtel heeft de beelden gezien die via social media rondgaan: “Ik vind het onaanvaardbaar wat er op de Markt is gebeurd. En met mij velen in en buiten Boxtel als ik de reacties zie. De politie gaat dit goed onderzoeken en daar wil ik ze ook alle ruimte voor geven. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek ga ik samen met de politie, maar ook samen met de horeca-ondernemers bekijken welke maatregelen we kunnen treffen voor de toekomst. In Boxtel moet je gewoon veilig kunnen uitgaan. Ik heb er vertrouwen in dat we dat ook voor elkaar gaan krijgen. Het was daarbij goed om te zien dat naast de politie, ook de horeca-ondernemers en hun portiers hebben geholpen om de rust te herstellen.“



Onderzoek

We zijn op volop bezig om te achterhalen wie betrokken zijn bij dit onacceptabele geweld. In het horecagebied hangen diverse camera’s. Deze beelden gaan we uiteraard zorgvuldig bekijken. Tevens analyseren we de beelden die op social media circuleren en horen we getuigen die in de buurt waren en of iets gezien of gehoord hebben.



Help mee!

Heb je beeldmateriaal van de ongeregeldheden van dit weekend op de Markt in Boxtel en/of weet je wie hierbij betrokken zijn? Deel dat met ons en bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Via dit tipformulier kan ook beeldmateriaal doorgestuurd worden. Blijf je liever anoniem? Neem dan via 0800-7000 contact op met Meld Misdaad Anoniem om je verhaal te doen. En onthoud dat achter ieder uniform een mens zit .

