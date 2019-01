Aanhoudingen voor tassen vol tandpasta

Na nader onderzoek bleek dat afgelopen donderdag door een supermarkt in Zwolle aangifte is gedaan van de diefstal van een grote partij tandpasta ter waarde van meer dan 600 euro. De diefstal is gepleegd door twee mannen en er zijn camerabeelden van. De signalementen komen vermoedelijk overeen met die van de aangehouden personen. Nader onderzoek volgt.

‘Onder mobiel banditisme verstaan we rondtrekkende criminele groepen zonder vaste woon- of verblijfplaats, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij bestreden. Mobiel banditisme hoort tot de High Impact Crimes en de aanpak daarvan heeft de hoogste prioriteit bij de politie.’