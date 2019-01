Hennepkwekerij aangetroffen bij brand in schuur Gorinchem

De brand werd zaterdagochtend 26 januari rond 10 uur gemeld. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Bij inspectie van de brandhaard werd een hennepkwekerij aangetroffen. Tijdens de brand was er sprake van een flinke rookontwikkeling. Buren en politieagenten met ademhalingsproblemen werden overgebracht naar het ziekenhuis voor nader medisch onderzoek. Het hennepteam van de politie stelt een nader onderzoek in naar de eigenaren en gebruikers van de schuur.

Tips?

Heeft u tips over deze zaak? Bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

De gebruikte foto is een stockfoto.