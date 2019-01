Tweede aanhouding in onderzoek naar gewelddadige overvallen

De woningovervallen werden gepleegd in 2016 en 2107. In 2016 werd een man in zijn woning in Nijkerk overvallen. Een half jaar later vond een overval op een ouder stel plaats in hun woning. In beide gevallen werd veel geweld gebruikt. Uitgebreid rechercheonderzoek heeft tot de aanhouding geleid. Het onderzoek gaat nu verder.

2017220240/2016620448 ^JR