Politie treft grote hoeveelheid pillen aan

De politie controleerde rond 11:45 uur het voertuig nadat er herkenning had plaatsgevonden door de zogenaamde Automatic Number Plate Recognition (ANPR). In het voertuig lag een voorraad van circa 20.000 pillen, voornamelijk Viagra en Kamagra. Omdat de bestuurder niet in het bezit was van een handelsvergunning werd hij aangehouden.