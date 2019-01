Drugsdealer aangehouden

De politie kwam de man, 23-jaar oud uit Utrecht, op het spoor via de telefoon van een jongeman die in november 2018 overleed. De nabestaanden hadden de telefoon aan de politie overgedragen om informatie uit te halen. In de telefoon zaten gegevens van een drugsdealer. Er kwam meer informatie binnen waardoor de politie een rechercheonderzoek kon instellen naar de dealer. Dat leidde tot de aanhouding op vrijdagavond 25 januari. In zijn auto, woning en schuur vonden agenten drugs, verpakkingsmateriaal, een weegschaal en geld. De spullen zijn in beslaggenomen en worden vernietigd.

De man is aangehouden en wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.