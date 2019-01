Vrouw beroofd op de Rozengracht

De vrouw liep na een avondje uit vanaf de Bloemgracht richting haar woning aan de Rozengracht. Voor haar woning werd ze aangesproken door een man. Deze man heeft de vrouw vermoedelijk gevolgd naar de centrale hal van haar portiekwoning. In de hal wordt het slachtoffer namelijk neergeslagen en hierdoor verliest zij haar bewustzijn. Wanneer het slachtoffer weer bijkomt merkt ze dat haar tas weg is. De vrouw kan ter plaatse worden behandeld door het ambulancepersoneel en heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u meer informatie over deze beroving? Laat het ons dan weten en bel met 0900-884 of 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de politie.