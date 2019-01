Recherche zoekt getuigen straatroof

De vrouw was na het boodschappen doen op de Theresiastraat met de bus richting het Kleine Loo gegaan en liep vervolgens met haar rollator over het Isabellaland. Op het moment dat zij thuis de portiekdeur wilde openen, stond er ineens een man naast de vrouw die haar handtas wegnam. Het slachtoffer kwam met de schrik vrij. Hoewel de diefstal in mum van tijd gebeurd was, wist het slachtoffer een redelijk signalement te geven van de man die haar beroofd had. Het slachtoffer schat de man begin 30, hij had een getinte huidskleur en een lengte van ongeveer 1.75m. Hij droeg donkere kleding, waaronder een kort donker jack.



De kans is niet uitgesloten dat de verdachte de vrouw gevolgd is vanaf de Theresiastraat of vanaf het moment dat zij op Het Kleine Loo uit de bus stapte. Is u zaterdagmiddag 26 januari iets opgevallen op de Theresiastraat, in bus 24 richting Het Kleine Loo of op de route vanaf de bushalte naar het Isabellaland dat met deze beroving te maken kan hebben, neemt u dan contact op met de districtsrecherche Den Haag West via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.