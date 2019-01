Politie start onderzoek naar explosie Jan van der Heijdenstraat

Gezien de grote impact van de explosie midden in een woonwijk en de omvang van het onderzoek, is een zogenoemd Team Grootschalig Opsporing (TGO) gestart. Dit staat onder leiding van een officier van justitie.



Alle mogelijkheden open

Hoewel op dit moment de oorzaak een gasexplosie lijkt te zijn, houdt de politie in haar onderzoek zoals gebruikelijk alle mogelijkheden open.



Onderzoek in panden

Forensische experts verrichten maandagmiddag 28 januari onderzoek in een deel van de panden. Het streven is om de woningen direct vrij te geven zodra het onderzoek dit toelaat.



Sporenonderzoek

Rondom de woning waarin de explosie plaatsvond, heeft de politie een zogenoemd plaats delict afgezet. Dit is gebruikelijk, zodat eventuele sporen voor het onderzoek behouden blijven. Over de tijdsduur van dit onderzoek valt nog niets te zeggen.



Slachtofferhulp

Na de explosie hebben hulpverleners mensen die behoefte hebben aan slachtofferhulp doorverwezen naar Slachtofferhulp Nederland. Heeft u naar aanleiding van de explosie nog behoefte aan slachtofferhulp, dan kunt u alsnog terecht bij de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland. Daarnaast vindt u op de internetsite van de gemeente Den Haag meer informatie over bijvoorbeeld het afhandelen van schade.



Getuigen gezocht

In het kader van het onderzoek zoekt de politie naar mensen die eventueel informatie hebben over het moment voor de explosie. Bent u zondagmiddag 27 januari in de Jan van der Heijdenstraat geweest en is u daarbij iets opgevallen dat mogelijk interessant kan zijn voor het politieonderzoek? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. Heeft u voor, tijdens of direct na de explosie filmbeelden gemaakt, dan vraagt de politie u deze in te sturen via dit formulier op politie.nl.