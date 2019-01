Al meer dan 100 wapens ingeleverd

Dat deze norm door steeds meer mensen gedeeld wordt, ziet Topcu terug in de online petitie van www.wapensdewijkuit.nl. “Dit burgerinitiatief is twee jaar geleden opgericht om een beweging tegen wapens in gang te zetten. Zij vragen mensen zich uit te spreken tegen wapens en de online petitie te tekenen. Tijdens de wapeninleveractie zijn we ook hier een stijging. Fantastisch. Want om onze kinderen te leren dat wapens niet de oplossing zijn in conflicten is het hard nodig dat we ons uitspreken. Kinderen krijgen op straat en in sommige online filmpjes een beeld mee dat wapens stoer zijn. Het is belangrijk dat zij ook een tegengeluid horen.”