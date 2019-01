Verdachte aangehouden voor beroving en poging overval Hoogvliet

Zwaaiend met een vuurwapen eiste een man eind oktober bij een pizzeria in Hoogvliet dat de kassa werd opengemaakt. Toen twee bezorgers de pizzeria in Hoogvliet binnen stapten, sloeg de overvaller zonder buit op de vlucht.



Vlak na de poging overval werd op de Middenbaan Noord een beroving gepleegd. Een man had net gepind toen de berover hem onder bedreiging van een vuurwapen dwong nogmaals te pinnen en zijn geld en spullen af te staan.



De politie startte een onderzoek en publiceerde beelden op social media. Via Meld Misdaad Anoniem kwamen twee tips binnen die leidde naar de 20-jarige Rotterdammer. Hij is maandagochtend thuis aangehouden. Het bleek een verdachte waarbij een maand geleden bij een controle al een nepvuurwapen is gevonden. Het vermoeden is, dat dit het wapen is waarmee hij in oktober 2018 de beroving en poging overval heeft gepleegd.