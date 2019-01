Dronken automobilist rijdt in bocht rechtdoor

Veen - Een dronken 47-jarige Poolse man is zondagavond rond 21.40 uur met zijn auto op de kruising van het Bagijnhof en de Groeneweg in een bocht rechtdoor gereden over een varkensrug / bochtsteen. Daarna had hij een verkeersbord geraakt waardoor de paal was gebroken. Volgens de melder had de bestuurder na de aanrijding een fles bier aan zijn mond gezet.