Politie en justitie gaan wereldwijd achter de gebruikers van ‘DDoS-for-hire websites’ aan

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt in samenwerking met Europol, J-Cat (Joint Cybercrime Action Taskforce), de Nederlandse politie en de British National Crime Agency momenteel actie ondernomen om gebruikers op te sporen. Er hebben inmiddels verschillende aanhoudingen in Europa plaatsgevonden. Zo is in Engeland een 30-jarige hacker tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld nadat hij DDoS-aanvallen had laten uitvoeren tegen een mobiele telefoon operator in Liberia. Deze aanvallen waren zo krachtig dat het internet van dit West-Afrikaanse land werd lamgelegd. Verder zijn in Engeland 21 gebruikers door de politie bezocht die DDoS-aanvallen hadden uitgevoerd in de gaming industrie.

In Nederland zal de politie de komende tijd gebruikers van webstresser.org opzoeken van wie de identiteit is achterhaald. Politieagenten voeren gesprekken over hun strafbare gedragingen. Doel hiervan is dat deze mensen zich realiseren dat zij niet zo anoniem zijn als ze mogelijk dachten. Afhankelijk van de aard van het vergrijp van de desbetreffende persoon, wordt de afdoening door het Openbaar Ministerie bepaald.