Vrouw uit Breda aangehouden als verdachte in viervoudige moordzaak

Het rechercheteam heeft nog steeds belang bij informatie van getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord wat kan helpen in het onderzoek naar dit gewelddadige misdrijf. Zo is de politie nog steeds opzoek naar twee tassen.

Mogelijk dat getuigen uit de omgeving van Sint Willebrord of Breda deze tassen sinds 13 november ergens hebben gezien of gevonden. Dit kan via de (gratis) opsporingstiplijn 0800-6070, het politienummer 0900-8844 of het onderstaand digitaal tipformulier. Melden kan ook volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of contact met het Team Criminele Inlichtingen 079-3458999 (tussen 8.00 uur en 17.00 uur).

