Vrouw op straat beroofd van tas en pinpas, in Bureau GLD

De man rent vervolgens weg met de tas.

Diezelfde dag wordt er rond 18.15 uur bij een pinautomaat aan de Hatertseweg in Nijmegen een geldbedrag gepind met de uit de tas gestolen bankpas. In Bureau GLD van woensdag 30 januari beelden van de pinner. Wie herkent deze persoon of kan iets over deze zaak vertellen? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000. (zaaknummer 2018532671)

Ook zoeken we verdachten in de volgende opsporingszaken en tonen we camerabeelden in Bureau GLD. Wellicht weet u meer!

Lichtenvoorde – Pinnen met gestolen pas na inbraak woning

Ondanks dat er al twee verdachten zijn aangehouden in deze zaak is de politie nog wel op zoek naar de man die op 18 maart 2017 omstreeks 15.30 uur met een gestolen pinpas bij een bank in Eibergen geld pint. Deze pinpas is gestolen na de inbraak in een woning aan de Boschlaan in Lichtenvoorde. De pinner is op camerabeelden vastgelegd. Wie herkent hem? Wie kan iets vertellen over deze inbraak? 2017130076

Ede – Telefoon gestolen bij koffieautomaat supermarkt

Donderdagmiddag 16 augustus 2018 rond 16.15 uur wordt een smartphone weggenomen van een tafeltje bij de koffieautomaat in een supermarkt aan de Hoog Maanen in Ede. Wie herkent deze man in de gele jas met capuchon? 2018370722

Wageningen –Inbraak in bestelauto gefilmd

Op woensdag 28 november 2018 breken in de vroege ochtend twee personen in bij een bestelauto. Op camerabeelden is te zien hoe de twee de auto weten open te krijgen. Wie herkent deze personen? Eén van de personen is duidelijk op beeld vastgelegd. 2018544239

Overval op woning in Nijmegen: Getuigen gezocht!

Twee onbekende mannen overvallen op woensdag 23 januari 2019 rond 21.00 uur een woning aan de Angerensteinstraat in Nijmegen. Het slachtoffer ligt dan te slapen en wordt wakker van een geluid. Op dat moment staan twee mannen bij hem in de slaapkamer. Als hij overeind wil komen spuit één van de mannen een prikkende vloeistof in het gezicht van het slachtoffer en gaan beide mannen er vandoor. Na de overval lopen de daders vermoedelijk in de richting van het winkelcentrum.

Beide daders worden als volgt omschreven:

* normaal postuur, ongeveer 1.70-1.80 meter lang

* zwarte kleding

* getint uiterlijk

* zwart haar en een snor

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien hebben wat te maken heeft met de overval. Neem contact met ons op via 0800-6070 of via het tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. 2019035930

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 30 januari 2019, 17:20 uur, de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. En uiterlijk om 19:30 uur ook alle bewegende beelden. Hiervoor kun je op de betreffende opsporingszaak klikken.