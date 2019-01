Drie inbrekers Muiderberg aangehouden

Toen een bewoner van de Gerard Doulaan op maandag 28 januari 2019 rond 15.15 uur thuiskwam zag ze nog net twee mensen door het huis rennen, de woning uit. De bewoner belde direct de politie en die kwam ter plaatse met een hondengeleider. De hond pikte het spoor van de verdachten op.

Niet veel later zag de politie een zwarte auto met forse snelheid richting de A6 rijden. Na een achtervolging werd de auto staande gehouden in Amersfoort. De drie inzittenden zijn aangehouden op verdenking van woninginbraak. Diverse goederen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachten zijn twee mannen van 24 jaar en een jongen van 17, allen wonende te Amersfoort.

Wat moet u doen als u getuige bent van een inbraak?

Bel altijd direct 112 als u een inbraak op dat moment ziet gebeuren. De politie kan dan direct in actie komen.

Is er in uw huis ingebroken of heeft iemand dat geprobeerd? Bel dan 0900 8844. De politie komt altijd bij u thuis. Ook kunt u eventuele zorgen of angsten naar aanleiding van de inbraak met de politie bespreken.

Maak het inbrekers niet te makkelijk

De meeste inbrekers komen binnen via een achterdeur, keukenraam of voordeur. Maak het ze niet te makkelijk en bescherm uw woning goed tegen diefstal of braak. Ontdek wat u kunt doen op maakhetzeniettemakkelijk.nl.