Gewelddadige overval op horecagelegenheid in Almere

Op maandagavond 28 januari rond 23.30 uur kwamen 6 mensen de horecagelegenheid binnen. Een aantal van hen snelden zich richting de kassa’s. Er was veel geschreeuw in de zaak en de medewerkers werden bedreigd om de kassa’s te openen. Verdachten bedreigden het personeel met wapens, waaronder een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en een vermoedelijk steekwapen.

Verdachten vluchten richting Almere centrum

Even na 23.30 uur verlieten de verdachten de zaak met een nog onbekend geldbedrag. Zij reden weg op ten minste 2 scooters vanaf de Torontoweg richting Almere centrum.

De politie zoekt getuigen van deze gewelddadige overval

Er zijn 6 verdachten.

Zij droegen donkere kleding, waaronder een donkere jas en een bivakmuts.

Licht tot donker getinte huidskleur.

Normaal postuur.

Vermoedelijk tussen de 16 en 22 jaar oud.

Eén verdachte droeg een rechthoekige gele tas.

Weet u meer over deze gewelddadige overval?

De politie doet onderzoek naar deze overval op de horecagelegenheid aan de Torontoweg in Almere. Daarom is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien op 28 januari dat mogelijk verband houdt met de overval? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact met de politie op 0900 8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.