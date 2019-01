Politie zoekt getuigen van geweldsincident in Bunschoten

Op maandag 28 januari 2019 rond 15.50 uur kreeg de politie melding van een ruzie in of rond een woning aan de Medemblikker Span. De politie is direct naar het huis toegegaan:

De politie trof een 62-jarige gewonde vrouw. De traumahelikopter is ter plaatse geweest. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

Een 36-jarige man uit Amersfoort is aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het incident.

Help mee met het politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar het geweldsincident. Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk bij kan dragen aan ons onderzoek? En heeft u nog niet eerder met de politie hierover gesproken? Dan komen wij graag met u in contact. Laat een getuigenoproep achter via het tipformulier hieronder of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.