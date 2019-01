Verdachte van aanrandingen aangehouden

In totaal zijn er vier aangiften opgenomen bij de politie. Vier vrouwen deden aangifte van aanranding in december 2018 en januari 2019 door een onbekende jongeman in de omgeving van Alkmaar en Heiloo, waarna de zedenpolitie een onderzoek instelde.



Vrijdag 25 januari is in dit onderzoek een minderjarige jongen aangehouden. Hij is ingesloten geweest, maar inmiddels geschorst. De politie zet het onderzoek voort.