Beloning 15.000 euro zaak Don Vrijmoet

Met een speciaal ingerichte vrachtwagen hoopt de politie bij locaties voor dak- en thuislozen in contact te komen met mensen die meer informatie over de zaak hebben. Voor Don begin 2018 in zijn huis aan het Rietveen ging wonen, leidde hij een zwervend bestaan in Den Haag. Ook toen hij al zijn vaste onderkomen aan het Rietveen had, was hij nog vaak te vinden bij locaties voor dak- en thuislozen. De politie komt graag in contact met mensen die Don op die locaties weleens zagen of spraken.