Lokfiets leidt naar gestolen fietsen

Vorige week plaatsten agenten van bureau Overbosch een lokfiets in de Rijnstraat in Den Haag, een plek waar regelmatig fietsen worden gestolen. Later die week kwam er een seintje binnen dat de fiets in beweging was. Agenten volgden het spoor van de fiets en dit leidde hen uiteindelijk dinsdag 29 januari naar een pand in de Radarstraat in Den Haag. In eerste instantie trof de politie geen fiets aan in het pand. Maar toen agenten de kelder in het pand openden, stuitten zij op zo’n 250 fietsen, waaronder de (gemonteerde)lokfiets. Omdat bleek dat meerdere fietsen als gestolen zijn opgegeven, besloot de politie om de kelder met fietsen leeg te halen. Op dit moment zijn er nog geen verdachten aangehouden en onderzoekt de politie de zaak.





Lokfiets

De politie maakt gebruik van 'lokfietsen' in die gebieden waar regelmatig fietsen worden gestolen. Deze vrij nieuwe fietsen staan op straat en worden door agenten onopvallend in de gaten gehouden. De lokfietsen bevatten tevens speciale beveiligingsapparatuur, waardoor de politie een signaal krijgt als de fiets wordt verplaatst.



Doe altijd aangifte!

Is uw fiets gestolen? Doe altijd aangifte met vermelding van de gegevens van de fiets. Hierbij zijn het framenummer en eventueel chipnummer van cruciaal belang.