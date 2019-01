Inbreker aangehouden, recherche zoekt eigenaar sieraden

Omstreeks 14.15 uur kreeg de wijkagent de melding dat twee gemeentelijk handhavers een man achtervolgden die op de Van Speijkstraat mogelijk had ingebroken in een woning. Op de 2E De Riemerstraat kon de man worden aangehouden. De bewoner van de bewuste woning was hem ook gevolgd nadat hij de man betrapte in zijn tuin. Tot een daadwerkelijke inbraak was het daardoor niet gekomen.







Toen de verdachte werd ingesloten op het politiebureau, legde hij echter een wit stoffen zakje op de balie. Ondanks dat de verdachte zwijgt over de herkomst van het tasje, gaat de recherche ervanuit dat het van diefstal afkomstig is.







Vooralsnog is echter onduidelijk wie de rechtmatige eigenaar is. Herkent u het witte zakje, met als opschrift Swarovski Kristallwelten, als uw eigendom? Kunt u dus ook gedetailleerd vertellen wat de inhoud is, neemt u dan contact op met de districtsrecherche Den Haag Centrum via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.