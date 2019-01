Nieuwe vragen en informatie rond de dood van Don Vrijmoet vanavond in Team West

Verder aandacht voor de volgende zaken:

* Beelden van de verdachte van een mishandeling van een 16-jarige jongen in de Danckertsstraat in Den Haag.

* Beelden van de verdachte van een mishandeling op de Hoefkade in Den Haag.

* Getuigenoproep in de zaak van het dodelijke steekincident op donderdagavond 17 januari op de Weimarstraat in Den Haag waarbij een 25-jarige man om het leven kwam. Vlak na het incident werd een 27-jarige verdachte aangehouden. De recherche zoekt een specifieke getuige die kort voor het incident daar langsfietste.

* Getuigenoproep in de zaak van een mishandeling op de Osylaan in Zoetermeer.

Kijkt en denkt u weer met ons mee? Tips via 0800-6070

Let op! Het Whatsapp tipnummer is gewijzigd : 06-10000012

Team West is vanaf 17.00 uur te zien bij Omroep West en wordt daarna op dinsdag en woensdagochtend ieder uur herhaald.

Opsporing Verzocht is om 20.35 uur te zien bij NPO1. Op woensdag wordt het programma rond 12.05 uur herhaald op NPO2