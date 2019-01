Jongen neemt vuurwapen mee naar school

De moeder van de 14-jarige jongen meldde die ochtend bij een medewerker van een school in Rotterdam-Zuid dat haar zoon het afgelopen weekend het wapen thuis had gepakt en mogelijk mee had genomen naar school. De school waarschuwde de politie. Agenten haalden de jongen uit de klas en ook de 15-jarige klasgenoot. In de kluisjes en bij de fouillering van de twee vonden de politiemensen niets. Uiteindelijk kwam het wapen uit de tas van de 15-jarige jongen te voorschijn. Tijdens het onderzoek hielden agenten de ouders van de 14-jarige ook aan. De politie zoekt verder uit van wie het wapen nu precies is.