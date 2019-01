Arrestatie in onderzoek naar Deurnese bandenprikker

Onder meer in het weekend van 12 en 13 januari was het raak in de Deurnese wijken Koolhof en Heiakker. Een buurtbewoner had een jongen gezien in de buurt van een plek waar vernieldingen werden gepleegd en waarschuwde de politie. Verder onderzoek leidde de naar de identiteit van de nu aangehouden man. Hij zit vast voor verder onderzoek.