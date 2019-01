Arrestaties in groot onderzoek naar autodiefstallen

In de loop van 2018 bleek dat het aantal diefstallen van auto's en onderdelen in de gemeente 's-Hertogenbosch in enkele maanden flink was toegenomen. In het bijzonder auto’s van het merk Volkswagen bleken in trek. Niet alleen werden er complete auto’s gestolen, in veel gevallen werden auto’s ook volledig gestript. Vaak midden in de nacht werden onderdelen zoals koplampen, airbags en bumpers van de auto's gehaald.