Identiteit slachtoffer stacaravan brand vastgesteld

De politie heeft de familie van het slachtoffer in kennis gesteld van het definitief vaststellen van de identiteit. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand is nog in volle gang. Getuigen die informatie hebben blijven welkom om dit te delen met de recherche via het telefoonnummer 0900 – 88 44 of indien gewenst anoniem bij M. via 0800-7000.