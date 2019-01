Aanhouding na achtervolging en aantreffen vuurwapen

Breda - De politie wilde in de nacht van maandag 28 januari op dinsdag 29 januari de bestuurder van een Volkswagen controleren in Breda. Na het geven van een volgteken leek hij te volgen, tot hij het stuur omgooide en er met hoge snelheid vandoor ging. Hierop startte de politie een achtervolging en is de 23-jarige bestuurder uit Roosendaal bij afslag Ulvenhout tot stoppen gebracht. Tijdens zijn vlucht gooide de man pakketjes met drug uit het voertuig. In de auto is een doorgeladen vuurwapen gevonden. De man is aangehouden.