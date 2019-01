Verdachte van witwassen aangehouden

Raamsdonkveer - De politie controleerde maandagavond 28 januari op de A27 ter hoogte van Raamsdonkveer een auto waarvan de 31-jarige Amsterdamse bestuurder bekeuringen had openstaan. De man verklaarde geen geld bij zich te hebben. Bij fouillering is bijna 3000 euro gevonden. Hij had geen goede verklaring waarom hij dit geld bij zich had en is daarom aangehouden op verdenking van witwassen.