Opsporing Verzocht: wie doodde Donald Vrijmoet?

De politie zette een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op. Dit TGO probeert antwoord te krijgen op een aantal vragen. Bijvoorbeeld: hoe zagen de laatste dagen van het slachtoffer er uit, waar hield hij zich mee bezig en had hij mogelijk een conflict met iemand? En natuurlijk de hamvraag: wie bracht het slachtoffer om het leven? Om antwoorden te krijgen roept het team de hulp van de tv-kijker in en zet zij in Den Haag morgen en overmorgen het Mobiel Media Lab in. In de uitzending wordt verteld over de locaties van het Mobiel Media Lab.

In deze zaak looft de officier van justitie een beloning uit van 15.000 euro voor degene die met de gouden tip komt.