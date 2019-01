Twee verdachten aangehouden na inbraak en brandstichting

Rond 15.50 uur kreeg de politie een melding van een brand in een schuur aan de Gasteveldsdijk. Eenmaal ter plaatse bleek dat er was ingebroken en daarna brand was gesticht. Een oplettende getuige had gezien dat een auto kort voor de brand was weggereden en had een foto van het kenteken gemaakt. Even later werd het voertuig door twee agenten gezien in Harreveld. Daarop werden een 40-jarige vrouw uit Winterswijk en een 36-jarige man uit Arnhem aangehouden. Beiden zitten nog vast en worden verhoord.

2019003300 (AC).