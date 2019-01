Aanhouding na neersteken man in Lelystad

Iets na 1:30 uur werd duidelijk dat er een steekincident was geweest aan de Maerlant in Lelystad. Toen ze arriveerden vonden agenten het slachtoffer op straat . De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Dankzij getuigen kon al snel een verdachte worden opgespoord en aangehouden. Beide mannen komen uit Lelystad.

In het belang van het onderzoek vraagt de politie getuigen zich te melden. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem.