Getuigen gezocht van beroving Woerdense pakketbezorger

Op zondag 16 december kreeg de politie een melding over de betreffende beroving. Deze had plaats gevonden rond 11.30 uur. De pakketbezorger werd door twee mannen onder bedreiging gedwongen om tientallen pakketten over te laden van zijn bus in een zwarte bus. De bussen stonden op de Minkemalaan in Woerden.

Bent u of kent u een getuige van de diefstal op de pakketbezorger in Woerden? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen bij deze zaak? Wij horen graag van u. Neem contact op met de recherche via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Tips melden kan ook via onderstaand tipformulier of via de site van Meld Misdaad Anoniem.