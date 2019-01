Onderzoek naar steekincident in Almere

Op donderdag 3 januari iets na middennacht wordt de politie gebeld. Volgens een getuige is er iets gebeurd aan de Tempo Doeloestraat waarbij er geschreeuwd wordt. Daarna zou een Volkswagen Passat hard zijn weggereden.

Agenten doen snel daarna is de straat onderzoek. Later in de nacht meldt zich een 27-jarige man die vertelt slachtoffer te zijn geweest bij het incident. Hij had zich inmiddels voor steekwonden laten behandelen in het ziekenhuis.

De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met mensen die meer weten over het incident. Contact opnemen kan via 0900-8844 of via onderstaand meldformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem.