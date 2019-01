Drugs en vuurwerk

Omstreeks 15.15 uur zag de politie de man rijden op de Burenweg in Schagen. Bij controle van de bestuurder en zijn auto zag de politie een zakje met wit poeder op de bodem van de auto liggen. De bestuurder verklaarde dat er speed in het zakje zat. Verder onderzoek leverde nog drie wikkel met (vermoedelijk) cocaïne in zijn jaszak op en een potje met vermoedelijk GHB in de middenconsole van de auto. Ook vond de politie nog illegaal vuurwerk en medicijnen in de auto.