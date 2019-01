Getuigen gezocht van straatroof

Omstreeks 18.05 uur liep een 17-jarig meisje uit Alkmaar over de Bergerweg in de richting van het centrum. Juist voordat zij de tunnel onder het spoor door in zou lopen, werd zij van achteren vast gegrepen. De overvaller hield haar zo met een arm in bedwang en doorzocht met de hand van zijn andere arm haar jas- en broekzakken. Het slachtoffer begon meteen achteruit te trappen, zodat de overvaller haar losliet. De dader ging er zonder buit vandoor op een fiets in de richting van de Wognumsebuurt (achter het NS-station).

2019001326