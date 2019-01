Politie zoekt getuigen autobrand

Omstreeks 02.55 kreeg de politie melding van een autobrand. Ter plaatse bleek een geparkeerd staande auto in brand te staan. Omstaanders verklaren kort voor het ontdekken van de brand een autoalarm te hebben gehoord. Onduidelijk is of het hier om brandstichting gaat. Mogelijk betreft het een technisch mankement. De politie stelt een (forensisch) onderzoek in.

2019001543.