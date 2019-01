Politie zoekt getuigen straatroof

Rond 01.15 uur fietste de 20-jarige man op de Oude Zeeweg, toen hij ter hoogte van de Rembrandtweg werd benaderd door vijf jongens. Zij bedreigden de man en eisten geld van hem. Toen de man aangaf geen geld bij zich te hebben, kreeg hij rake klappen en schoppen van de jongens. De verdachten maakten zich vervolgens uit de voeten en vertrokken in de richting van de Rembrandtweg. Op dit moment ontbreekt van hen elk spoor.



Signalement verdachten

Twee van de vijf jongens hebben een blank uiterlijk en twee anderen een licht getint uiterlijk. Van de vijfde jongen is het uiterlijk onbekend.

Twee van de jongens waren in het zwart gekleed en hadden een ‘beanie’ (soort muts) op die ook hun gezicht bedekte. Eén van de jongens droeg een lichtbruine, iets langere jas.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van deze straatroof. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.