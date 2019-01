Onderzoek naar verdachte dodelijk schietincident in volle gang

De zoektocht naar de daadwerkelijke schutter(s) gaat onverminderd door. Naar aanleiding van een eerdere getuigenoproep zijn al bruikbare tips en foto’s binnengekomen, waarvoor veel dank. Nog steeds is alle hulp van getuigen, en dan met name in de vorm van foto- en videomateriaal, van harte welkom. Was u tijdens oud en nieuw, voorafgaand of tijdens het schietincident aanwezig op de Nieuwe Binnenweg of in een café in die straat en heeft u opnames gemaakt? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Online informatie doorgeven kan via onderstaand tipformulier. Het uploaden van beelden kan ook via dit webformulier.