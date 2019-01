Pizzabezorger beroofd van geld en telefoon

De twee renden het portiek uit en gingen linksaf weg om de flat heen. Vervolgens vroeg het slachtoffer hulp aan de klant waar hij net geweest was. De politie is direct begonnen met een onderzoek en roept getuigen op als ze informatie hebben dit door te geven. Dat kan via het nummer 0900-8844 of onderstaand tipformulier.