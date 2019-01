Veelpleger aangehouden voor diefstal uit vrachtauto in Tilburg

Een alerte getuige belde de politie omdat hij zag dat een man zich in de omgeving van de bouwmarkt aan de Ringbaan Zuid zich verdacht gedroeg en aldaar interesse toonde in de geparkeerde voertuigen. Terwijl agenten aanrijdend waren belde de getuige opnieuw in. Hij zag dat die man, op de wethouder van Ierlantstraat daadwerkelijk iets uit een vrachtauto gestolen had. De melder was achter de dief aangegaan, maar hem kwijt geraakt. Het signalement van de dader en zijn fiets werd via de mobilofoon verspreid. Agenten kregen daarmee al een voorgevoel wie de dief zou kunnen zijn. Zij hebben deze man, een 44-jarige veelpleger, op het Korvelplein aangehouden. De chauffeur heeft aangifte gedaan. Hij had de cabine wel dicht gedaan maar niet slotvast afgesloten. Daaruit was een rugtas gestolen. Op de door hem aangeleverde dashcam beelden is de dief goed te zien, het betreft de aangehouden man.