Agenten ontdekken 'vuurwerkplaats' in schuur

Eindhoven - In de schuur bij een woning aan de Otterstok in Eindhoven deden agenten donderdagochtend een opmerkelijke vondst. De schuur in de wijk Tongelre diende vermoedelijk als werkplaats waarbij met vuurwerk werd geknoeid. Wat er precies werd geproduceerd is nog onduidelijk, maar zeker is dat er sprake was van een gevaarlijke situatie midden in een woonwijk.