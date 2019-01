'Hij is alleen. Kom op, we pakken hem!'

“We waren beiden uitgeput na het rennen.” Agent Fred waarschuwt de jongen dat hij geweld moet gebruiken als hij niet meewerkt. “Ik ben bewust niet op hem gedoken, want was in mijn eentje. Ik wil dan uit veiligheid geen worsteling, maar afstand houden. Ik benader verdachten in zulke situaties pas als verdachten op hun buik op de grond liggen of op hun knieën zitten en van me af kijken. “



De verdachte lijkt niet onder de indruk. Hierop gebruikt Fred de wapenstok en pepperspray. De jongen komt overeind en loopt weg. Fred waarschuwt opnieuw, nu dat de jongen op zijn knieën moet gaan zitten. De jongen blijft lopen. Fred geeft hem nog een paar klappen met de wapenstok. Dan gaan omstanders zich er mee bemoeien. "Laat hem gaan, hij heeft niks gedaan. Doe normaal, k#nkerhond, kom dan." Binnen een mum van tijd is hij omsingeld en vraagt hij om spoedassistentie, waardoor zijn collega’s hem kunnen redden.

“Dat ik met mijn rug tegen een muur moest gaan staan, zodat burgers me niet in de rug kunnen aanvallen. Dát zo’n groep je wil aanvallen. Dat doet iets met je. Ik had heel veel zin in mijn dienst. Ik zei nog bij de startbriefing dat we na afloop vooral met zijn allen nog een oliebol moesten eten. Maar de debriefing was nu heel anders dan dat ik me had voorgesteld. Ik was heel emotioneel. Later zag ik op mijn horloge dat ik tijdens het incident even een hartslag van 218 had. Maar wanneer in september het mailtje komt van de planning, over wie wil werken tijdens de jaarwisseling, dan ben ik de eerste die het terugstuurt. Voor de mensen die ons nodig hebben.”