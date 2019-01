Verdachte aangehouden voor poging verkrachting

De vrouw deed in juni 2018 aangifte en verklaarde daarin dat zij in de nachtelijke uren op straat werd belaagd door een man, die haar met geweld probeerde te verkrachten. De vrouw verweerde zich, waarna de man ervandoor ging. Het slachtoffer raakte die nacht gewond.

De vrouw werd door de politie overgebracht naar het CSG (Centrum Seksueel Geweld), waar o.a. sporen werden veiliggesteld en onderzoek werd verricht.

DNA-match

Vanuit dit onderzoek werden sporen aangetroffen met mannelijk DNA. Dit DNA kwam niet voor in de Nederlandse DNA-bank, maar het kwam wel voor in de internationale databank. De verdachte werd internationaal gesignaleerd.

Aangehouden in Roemenië, overgebracht naar Nederland

In de tweede week van januari dit jaar kwam het bericht dat de betrokken verdachte was aangehouden in het buitenland. Deze verdachte, een 39-jarige Roemeen is inmiddels naar Nederland overgebracht, waar hij is ingesloten en is verhoord. De man zit nog steeds vast, de rechter-commissaris heeft zijn voorarrest met 14 dagen verlengd.

Vandaag (woensdag) zal de raadkamer van de rechtbank zich opnieuw over zijn voorarrest buigen.

De zedenpolitie zet het onderzoek voort.