Twee inbrekers aangehouden voor inbraak in telefoonwinkel

Rond 01:00 uur zagen agenten op de Tjalk een auto rijden waarvan de nummerplaten waren afgeplakt. Omdat de auto een stopteken negeerde werd een achtervolging ingezet. Deze verliep via de N11 en eindigde uiteindelijk op de Zinkeling in Boskoop. Drie of vier personen probeerden vervolgens weg te vluchten. De agenten wisten twee van de inzittenden aan te houden, naar de andere verdachte(n) is de politie nog op zoek.

Even later blijkt dat er rond hetzelfde tijdstip is ingebroken bij een telefoonwinkel op de Tjalk. Een deel van de gestolen goederen werd aangetroffen in de auto van de verdachten