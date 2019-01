Wijkagenten geven 20 schoolklassen les in veilig internetten

Den Haag - Wat moet je doen als je via internet wordt gepest? Of wanneer je te maken krijgt met bijvoorbeeld sexting of grooming? Deze vragen en meer komen aan de orde in het Mobiel Media Lab van de politie. Leerlingen van vier basisscholen in de wijken Rustenburg - Oostbroek en Moerwijk krijgen in de week van 4 februari les over onderwerpen zoals het verantwoord gebruik van social media.