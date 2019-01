‘Nieuwe buren’ in Bureau Rijnmond

Een 90-jarige bewoonster van de Endeldijk in Rotterdam, werd donderdag 16 augustus 2018 opgeschrikt door vier overvallers naast haar bed. Terwijl de dame op leeftijd in bedwang werd gehouden, werd haar huisgenoot (75), die in een andere ruimte slaapt en doof is, niet wakker. De mannen gingen ervandoor met een flinke, kostbare buit. Sinds de heftige gebeurtenis is de vrouw erg bang en slaapt zij slecht.



Een andere overval vond plaats in de Nieuwe Passage in Schiedam. Daar werd op 23 november jl., onder bedreiging van een vuurwapen, een KPN winkel overvallen. De twee daders maakten diverse nieuwe telefoons buit. Tijdens de overval hadden de mannen hun gezicht bedekt, maar zo’n 10 minuten na de overval dachten zij waarschijnlijk ‘veilig’ te zijn. Zij zijn toen zonder gezichtsbedekking gefilmd in het Kerkepad in Rotterdam.



Help de politie deze en andere misdrijven op te lossen en kijk naar Bureau Rijnmond op donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse Social Media.