21 straatrovers, overvallers en inbrekers van straat

Foto: aangetroffen inbrekersgereedschap: koevoet, kleine betonschaar, schroevendraaier

De verdachten, van wie de jongste 14 jaar en de oudste 38 jaar; waren samen ‘goed’ voor zeven straatroven, twee woninginbraken, één overval, afpersing, identiteitsfraude en oplichting.

Onder hen is een Rotterdamse vrouw van twintig jaar, zij wordt verdacht van internetoplichting. Daarnaast verhoorde de politie vier minderjarigen in de leeftijden van 14, 15 en 16 jaar. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een aantal straatroven in het Zuiderpark afgelopen zomer.

Van de 21 verdachten worden er twee voorgeleid aan de rechter-commissaris, zeven moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Eén verdachte is in verzekering gesteld in afwachting van een nader besluit. Vier verdachten zaten al vast voor andere feiten.