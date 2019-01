Vijf aanhoudingen na vondst hennepdrogerij dankzij alerte getuige

In een bedrijfsloods op de Ledeboerstraat werden dinsdagavond 29 januari 264 hennepplanten aangetroffen. Hier deed de politie onderzoek nadat zij een anonieme tip had gekregen. In de bedrijfsruimte stonden vier kweektenten. Ook werd er illegaal stroom afgetapt. Ook deze planten werden in beslag genomen en vernietigd. Er werd tijdens de ontmanteling niemand aangehouden. De eigenaar van het pand zal zich later moeten komen verantwoorden.